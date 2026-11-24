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За данас је заказана сједница Савјета министара на чијем дневном реду је приједлог одлуке о одобравању пројекта израде базе података о издатим и реализованим дозволама Министарству спољне трговине и економских односа, чији је предлагач ресорно министарство.
На дневном реду је и приједлог измјена и допуна одлуке о утврђивању висине посебног додатка на плату полицијским службеницима у полицијским тијелима БиХ и државним службеницима у Агенцији за истраге и заштиту који обављају послове који су у непосредној вези са оперативно-истражним пословима.
Министарство за људска права и избјеглице доставило је за сједницу приједлог одлуке о формирању савјета за дјецу БиХ, најављено је из Савјета министара.
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Приједлог одлуке о измјени одлуке о именовању представника БиХ у састав мјешовите комисије за праћење провођења споразума између Савјета министара и Владе Србије о граничним прелазима, о пограничном промету и о заједничким локацијама на граничним прелазима, налази се на дневном реду на приједлог Министарства безбједности.
Правобранилаштво БиХ доставило је два приједлога одлука о измјени одлука о именовању ад хок чланова Преговарачког тијела БиХ за мирно рјешавање међународних инвестицијских спорова у поступку након обавјештења о намјери покретања арбитражних поступака између БиХ и Хрватске, те између БиХ и Србије, које је доставило Адвокатско друштво "Гајски, Грлић, Прка и партнери" из Загреба.
Пред министрима би требало да се нађе и годишња платформа о обавјештајно-безбједносној политици за 2027. годину, Приједлог програма јавних инвестиција /Развојно-инвестицијски програм институција БиХ 2027. - 2029/, те Информација о активностима у оквиру поступка Међународне групе за преглед сарадње Радне групе за финансијске мјере против прања новца.
Сједница је заказана у 13.00 часова у згради заједничких институција БиХ у Сарајеву, пише Срна.
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