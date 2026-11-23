Аутор:АТВ редакција
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У Вишем суду у Београду за данас је заказан наставак суђења четворици хрватских пилота за бомбардовање авионима колоне српских цивила током злочиначке акције "Олуја" на Петровачкој цести у августу 1995. године.
Хрватским пилотима се суди у одсуству пред Посебним одјељењем за ратне злочине.
Директор Документационо-информационог центра "Веритас" Саво Штрбац, који прати суђење, изјавио је да још нису саслушани сви свједоци из породице Дрча, чији су сродници страдали у хрватском бомбардовању.
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