Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници обиљежавају дан Светих апостола Олимпа, Ераста, Родиона и других са њима.
Свети Олимп и Родион беху следбеници апостола Петра; и када Петар пострада, пострадаше и они, јер по заповијести Нероновој бише обезглављени.
Ераст је најприје био економ цркве Јерусалимске, а по том епископ у Панеади Палестинској. Кварт је био епископ у Бејруту; много је страдао но многе је и привео вјери Христовој.
Сосипатер је био епископ у Иконији, а Терције је са другим другим епископом био у истој тој Иконији. Духовно војеваше, побједници бише, и вијенцима се славе увјенчаше.
Према народним веровањима данас се сви болесни моле овим свецима јер доносе исцјељења.
(Информер)
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