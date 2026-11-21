Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић рекао је да је Дејтонски мировни споразум зауставио рат, донио мир, али и испоставио огромну цијену сарајевским Србима који су читав рат своја вијековна огњишта херојски бранили и одбранили.
Минић је истакао да су изгубили у миру, изнијели гробове најмилијих да би на територији Републике Српске били спокојни и живи и мртви.
"Из тог бола настало је и Источно Сарајево као доказ снаге, истрајности и воље да се живи. Драги моји, данас нам честитам муком стечену слободу. Чувајмо је", написао је Минић на Иксу.
Дејтонски мировни споразум зауставио је рат, донио мир, али и испоставио огромну цијену сарајевским Србима који су читав рат своја вијековна огњишта херојски бранили и одбранили.
Изгубили су у миру, изнијели гробове најмилијих да би на територији Републике Српске били спокојни и живи и мртви.
Из тог бола настало је и Источно Сарајево као доказ снаге, истрајности и воље да се живи.
Драги моји, данас нам честитам муком стечену слободу. Чувајмо је.— Саво Минић (@minic_savo) November 21, 2026
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