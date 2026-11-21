Аутор:АТВ редакција
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Одлуке Уставног суда се морају поштовати, али само под условом да испуњавају кључни услов - да су у складу са Уставом, истакао се српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Ковачевић је констатовао да иако Устав БиХ каже да је његова дужност да штити Устав крњи Уставни суд БиХ се већ одавно претворио у политичку артиљерију напада на Устав и на уставни поредак у БиХ.
Он је указао да члан Предсједништва из Републике Српске има уставно право да онемогући прегласавање Републике Српске тако што ће одлуку донесену на тај начин прогласити веома штетном по виталне интересе Републике Српске.
"Даље је потребно да такву одлуку српског члана Предсједништва БиХ подржи двије трећине посланика у Народној скупштини Републике Српске. И то је крај. Тачка. Витални интереси Републике Српске су на тај начин и у том случају заштићени и одбрањени. И о томе више не може одлучивати нико", истакао је Ковачевић на Иксу.
Он је рекао да је то један од кључних уставних механизама заштите права Републике Српске, њених грађана и српског народа.
Ковачевић је истакао да је напад на једно од темељних уставних права Републике Српске и српског конститутивног народа у БиХ, најдиректнији је напад на Дејтонски споразум и Устав БиХ.
"Они који доносе овакве одлуке, или их подржавају, отворено поручују да не желе да живе ни са Србима, ни са Републиком Српском. Битно је да знају да ми то и те како разумијемо и морамо их само подсјетити на изреку: `Пази шта желиш, могло би ти се и остварити`", поручио је Ковачевић поводом најновијих срамних одлука крњег Уставног суда БиХ усмјерених директно против Републике Српске и српског народа.
Одлуке Уставног суда се морају поштовати, али само под условом да испуњавају кључни услов - да су У СКЛАДУ СА УСТАВОМ!
Иако Устав БиХ каже да је његова дужност да штити Устав, крњи Уставни суд БиХ се већ одавно претворио у политичку артиљерију напада на Устав и на уставни поредак у БиХ.
Члан Предсједништва из Републике Српске има уставно право да онемогући прегласавање Републике Српске тако што ће одлуку донесену на тај начин прогласити веома штетном по виталне интересе Републике Српске. Даље је потребно да такву одлуку српског члана Предсједништва БиХ подржи двије трећине посланика у Народној скупштини Републике Српске.
И то је крај. Тачка. Витални интереси Републике Српске су на тај начин и у том случају заштићени и одбрањени. И о томе више не може одлучивати нико.
То је један од кључних уставних механизама заштите права Републике Српске, њених грађана и српског народа.
Напад на једно од темељних уставних права Републике Српске и српског конститутивног народа у БиХ, најдиректнији је напад на Дејтонски споразум и Устав БиХ.
Они који доносе овакве одлуке, или их подржавају, отворено поручују да не желе да живе ни са Србима, ни са Републиком Српском.
Битно је да знају да ми то и те како разумијемо и морамо их само подсјетити на изреку:
"Пази шта желиш, могло би ти се и остварити".— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) November 21, 2026
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