Аутор:Лана Остојић
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Дејтонски мировни споразум успоставио је оквир за мир и уређење Босне и Херцеговине. Три деценије његовог постојања обиљежио је низ интервенција које су дошле са стране, низ наметања и промјена које нису биле дио изворног Дејтонског договора.
"Ако мало боље погледате и прочитате онај анекс 10 који регулише функционисање постојање улогу високог представника и именовање таквих особа онда ћете видјети заправо колико се одступило од оног што је била суштина или матрица самог дејт споразума а да није био такав не би никад се ни постигла сагласност свих оних који су га потписивали и оних који су требали да на основу тог мировног споразума да живе заједно", рекла је Жељка Цвијановић, српски Члан предсједништва Босне и Херцеговине.
Имајући у виду све што се дешавало од ’95. до данас, од интервенција високих представника до одлука Уставног суда БиХ – порука лидера СНСД-а је јасна.
"Проп'о је Дејтон", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Дејтонским споразумом високи представник добио је задатак да надгледа спровођење цивилног дијела мировног споразума, координише рад међународних организација и олакшава рјешавање проблема.
Тридесет једну годину касније, његова овлашћења далеко су од оног што је изворно писало у Дејтону. Бонска овлашћења омогућила су му да намеће законе, укида одлуке и смјењује званичнике.
"Дејтонски мировни споразум треба се вратити на онај изворни, који је Републици дао више од 80 надлежности које су одузете након '95. године", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПСС-а.
"Ми заиста смо на том становишту да је неопходно да се очува оно што је предвиђено Дејтонским мировним споразумом, а односи се на Републику Српску, права и надлежности Републике Српске и положај у оквиру БиХ", рекао је Бранко Блануша, предсједник СДС-а.
Република Српска
"Одлука Уставног суда БиХ директно крши Уставом гарантована права Српске"
С друге стране, бошњачке странке у томе не виде проблем.
"Па све надлежности су пренесене уз сагласност и у складу са процедурама прописане Дејтонским мировним споразумом", рекао је Мирсад Дуратовић, посланик Коалиције за државу (СДА, БиХ Зелени и СДП БиХ) у Народној скупштини Републике Српској.
Они који су вјеровали да ће међународне гаранције обезбиједити досљедно поштовање Дејтонског споразума, временом су се суочили са другачијом стварношћу.
"Вријеме нас је нажалост демантовало, јер се оно што су радили високи представници показало као озбиљан инструмент нарушавања тог споразума и као нешто што је озбиљно ревидирало текст тог споразума у његовим значајним дијеловима", рекао је Огњен Тадић, правник.
Дејтон је и даље основа политичког система. Успоставио је систем који је требало да обезбиједи мир и равноправност. Али, три деценије касније, БиХ и даље оптерећују политичке блокаде, спорови о надлежностима и различита виђења будућности државе.
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