Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да данашње одлуке Уставног суда БиХ представљају озбиљно нарушавање уставног поретка и директно задирање у права и надлежности Републике Српске гарантоване Уставом БиХ и Дејтонским мировним споразумом.
„Уставом гарантована права Републике Српске не могу бити предмет произвољних тумачења и политичких одлука. Народна скупштина Републике Српске има свој уставни положај и надлежности које нико нема право да оспорава мимо уставом прописаних процедура. Механизам заштите виталног националног интереса један је од темеља дејтонског уставног уређења и мора се поштовати“, поручио је Селак.
Говорећи о одлуци која се односи на истицање заставе Армије РБиХ, Селак је рекао да таква одлука није изненађење, имајући у виду политичку прошлост судија које о томе одлучују и околности у којима се доносе овакве одлуке.
„Није изненађујуће да захтјев који се односи на забрану истицања заставе Армије РБиХ није добио подршку. Посебно је проблематично што о оваквим питањима одлучују људи чија је политичка прошлост нераскидиво повезана са ратним периодом. Предсједник Уставног суда БиХ Мирсад Ћеман био је предсједник СДА у ратном периоду. Сматрам да јавност има право да постави питање колико такве околности утичу на повјерење у непристрасност и независност институције која мора бити изнад дневне политике“, истакао је Селак.
Он је указао на то да се, поред спорних одлука, морају хитно отворити и питања састава, мандата и начина функционисања Уставног суда БиХ.
„Устав БиХ, у члану ВИ, тачка 1, прописује да судије Уставног суда БиХ обављају функцију до навршене 70. године живота. Зато се мора отворити питање уставног основа за наставак обављања функције судија које су навршиле ту старосну границу, укључујући Мирсада Ћемана и Валерију Галић, за које сматрамо да, у складу са Уставом БиХ, више не могу обављати функцију судија Уставног суда БиХ. Уставне одредбе морају важити једнако за све“, истакао је Селак.
Селак је посебно указао на чињеницу да у Уставном суду БиХ и даље учествују троје страних судија које не именују институције у БиХ, док Република Српска тренутно нема своје представнике у овој институцији.
„Неприхватљиво је да о најважнијим уставним питањима у БиХ одлучују стране судије, док Република Српска нема своје представнике на судијским мјестима која јој припадају. Неопходно је обезбиједити пуну равноправност, институционални легитимитет и одговорност у раду Уставног суда БиХ“, нагласио је Селак.
Он је додао да је посебан проблем то што Уставни суд БиХ функционише на основу правила која су донијеле саме судије, док на нивоу БиХ није усвојен посебан закон о Уставном суду БиХ.
„Крајње је вријеме да се ово питање уреди законом, да се јасно дефинишу поступак, начин одлучивања, одговорност и престанак мандата судија. Не може постојати правна сигурност ако се овако важна институција налази у правном оквиру који није цјеловито уређен законом“, рекао је Селак.
Министар правде Републике Српске поручио је да је неопходно под хитно покренути институционални дијалог о одласку страних судија из Уставног суда БиХ и доношењу закона о Уставном суду БиХ.
„Република Српска тражи поштовање Устава, Дејтонског споразума и равноправности. Уставни суд БиХ мора бити чувар Устава, а не институција која својим одлукама продубљује политичку и уставну кризу. Нико није изнад Устава, па ни Уставни суд БиХ“, поручио је Селак.
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