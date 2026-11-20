Аутор:Стеван Лулић
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да одлука Уставног суда БиХ којом жели да оспори вето српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић не може и неће проћи.
Додик је истакао да крњи Уставни суд руши Устав БиХ.
"Одлука Народне скупштине Републике Српске не подлијеже никаквим оцјенама. Народна скупштина по Уставу има право да на изјаву члана Предсједништва донесе одлуку двотрећинском већином и они ударају на то. То не може више проћи и неће проћи", рекао је Додик и додао:
"Сарајевска чаршија највише ради на разбијању БиХ. Ту се ради о обичном хохштаплерају".
Додик је указао на лицемјерје крњег Уставног суда.
"Дигнеш три прста и одеш у затвор, а они развијају ратне заставе. Да им сто уставних судова дође неће ниједну заставу такозване Армије БиХ истаћи", поручио је Додик.
Како каже, ово је типична завјера и најавио конкретне потезе кадра СНСД-а у Савјету министара.
"Ово је типична муслиманска завјера против Срба и Републике Српске. Ниједан члан Савјета министара који је из СНСД-а неће донијети ниједну одлуку у Савјету министара док се ово не повуче", јасан је Додик.
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