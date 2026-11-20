Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руска Федерација сматра да су најозбиљније пријетње дејтонском уставном поретку у БиХ деструктивно мијешање Запада у унутрашње питања посредством ОХР-а који што прије треба затворити, наводе из руске Амбасаде.
"Руска Федерација, као држава гарант Дејтонског споразума, досљедна је ставу да овај документ остаје незамјењив темељ мирног рјешења у БиХ и основа за наставак развој земље на основу дијалога, међусобног уважавања и постизања компромиса", речено је Срни руској Амбасади поводом 31 године од парафирања Дејтонског споразума.
Из овог дипломатског представништва истакли су да се ОХР одавно претворио у инструмент неоколонијалног поретка и омета домаће политичке актере у самосталном проналажењу рјешења за постојећа питања, у преузимању пуне одговорности за њихово спровођење.
"С тим у вези, залажемо се за што скорије затварање ове институције, чије дјеловање је дестабилизирајуће за ситуацију у БиХ", навели су у Амбасади.
Пуна 31 година навршиће се сутра од када је у америчкој бази Рајт Петерсон у Дејтону парафиран Општи оквирни споразум за мир у БиХ и његових 12 анекса, чиме је окончан рат у БиХ и успостављен њен уставно-правни поредак.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму