Аутор:Огњен Матавуљ
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Посебно одјељење Федералног тужилаштва Федерације БиХ (ПОСКОК) подигло је оптужницу против Нермина Никшића, Раме Исака, Вахидина Муњића, Мухамеда Охрановића, Аријане Хусеиновић Ајановић, Ервина Мушиновића и Миреле Бубало.
Оптужница је подигнута због сумње да су починили кривична дјела удруживање ради чињења кривичних дјела, злоупотреба положаја или овлаштења и примање награде или другог облика користи за трговину утицајем.
”У оптужници се наводи да су од априла 2023. до аугуста 2024. године, на подручју Кантона Сарајево и Града Мостара, предузимане радње ради давања и вишекратног продужавања овлаштења Вахидину Муњићу за руковођење Федералном управом полиције (ФУП). Рами Исаку и Нермину Никшићу ставља се на терет да су, користећи службене положаје и то Нермин Никшић као предсједник Владе Федерације БИХ, а Рамо Исак као министар унутрашњих послова Федерације БиХ, учествовали у предлагању односно доношењу и потписивању рјешења Владе ФБиХ којима је Вахидину Муњићу омогућено да руководи ФУП-ом”, наводи се у саопштењу.
Охрановићу, полициском службенику ФУП-а и Аријани Хусеиновић Ајановић, директори Канцеларије премијера Федерације БиХ, на терет се ставља да су посредовали у вези с давањем и продужавањем тих овлаштења, као и ради именовања Муњићевог рођака за вршиоца дужности извршног директора за поштански промет у ЈП „БХ Пошта“. Мирела Бубало оптужена је да је као шефица одсјека у Кабинету федералног министра унутрашњих послова користила свој службени положај и утицај ради посредовања у запошљавању. Оптужница обухвата и радње у вези с унапређењима и запошљавањем у ФУП, те неовлаштеним достављањем повјерљивих података о тужилачким провјерама и истрагама.
”Тужилаштво је предложило да се Нермину Никшићу забрани обављање дужности предсједника Владе ФБиХ, а Рами Исаку обављање дужности федералног министра унутрашњих послова. Приједлог за обојицу обухвата и забрану обављања било које друге службене функције у оквиру Владе ФБиХ, односно руководећих послова у органима извршне власти у Федерацији БиХ”, саопштио је Федерално тужилаштво.
Такође, предложено је да се Аријани Хусеиновић Ајановић продужи мјера забране обављања било које службене дужности у оквиру Владе ФБиХ, а Ервину Мушиновићу мјера забране обављања било које службене функције у оквиру Федералне управе полиције и Федералног министарства унутрашњих послова.
Према Вахидину Муњићу, Аријани Хусеиновић Ајановић, Ервину Мушиновићу, Мухамеду Охрановићу, те Рами Исаку предложене су сигурносне мјере одузимања предмета.
”За главни претрес тужилаштво је предложило испитивање више од 60 свједока и извођење преко 500 материјалних доказа”, наводи се у саопштењу.
Оптужница је достављена Посебном одјељењу Врховног суда ФБиХ на потврђивање.
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