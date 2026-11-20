Аутор:АТВ редакција
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Крњи Уставни суд БиХ утврдио је да је одредба Кривичног законика Републике Српске којом се кажњава истицање симбола Армије РБиХ неуставна, а ставио је ван снаге и изјаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић о виталном интересу Републике Српске због именовања Комисије за очување националних споменика.
Крњи Уставни суд наводи и да "Народна скупштина Републике Српске није надлежна да одлучује о престанку важења правних аката институција РБиХ, чији је континуитет признат Уставом БиХ".
На истој сједници крњи Уставни суд ставио је ван снаге изјаву Цвијановићеве о угрожености виталних интереса Републике Српске, као и одлуку Народне скупштине Српске којом је та изјава потврђена.
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