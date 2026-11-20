Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић оцијенио је за Срну да се крњи Уставни суд БиХ опасно заиграо, јер је покушао да бира неку врсту политичког тренутка када ће Републици Српској нанијети штету.
"Судије странци у Уставном суду БиХ треба да напусте овај суд, као што су и страни чланови напустили Комисију за очување националних споменика", рекао је Стевандић Срни, реагујући на посљедње одлуке Уставног суда БиХ.
Уколико крњи Уставни суд БиХ, истакао је он, придоноси подјели земље, нетрпељивости, дискриминације и различитом тумачењу симбола, сигурно је да се на тај начин иде ка даљим подјелама.
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"Највећа је грешка што су помислили да Република Српска на ово неће имати одговора. Имамо одговор, као што смо га и до сада увијек имали", категоричан је Стевандић.
Крњи Уставни суд БиХ утврдио је да је одредба Кривичног законика Републике Српске којом се кажњава истицање симбола Армије РБиХ неуставна, а ставио је ван снаге и изјаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић о виталном интересу Републике Српске због именовања Комисије за очување националних споменика.
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