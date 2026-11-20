Аутор:Стеван Лулић
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Послије дуге и тешке болести данас је умрла БиХ. На радост многих.
Поручио је ово предсједник СНСД-а Милорад Додик након одлуке крњег Уставног суда којом тврди да је одредба Кривичног законика Републике Српске којом се кажњава истицање симбола Армије РБиХ неуставна.
Такође, донио је одлуку да стави ван снаге и изјаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић о виталном интересу Републике Српске због именовања Комисије за очување националних споменика.
Додик је рекао да је овим Уставни суда заправо извршио еутаназију БиХ.
"Еутаназију је спровео Уставни суд БиХ. Данашњом одлуком тог крњег и нелегитимног Уставног суда пређене су све црвене линије", рекао је Додик и јасно поручио:
"Право које припада Народној скупштини Републике Српске нећете одузети и тачка. Даље нема".
Истакао је да до укидања те одлуке на нивоу БиХ неће бити донесена ниједна одлука.
"Хтјели сте да се играте, имаћете игранку. Тестирали сте наше стрпљење, дошао му је крај. Преко овога нећемо прећи, а ви се…", закључио је Додик.
Послије дуге и тешке болести данас је умрла БиХ. На радост многих.
Еутаназију је спровео Уставни суд БиХ.
Данашњом одлуком тог крњег и нелегитимног Уставног суда пређене су све црвене линије.
Право које припада Народној скупштини Републике Српске нећете одузети и тачка.
Даље нема.
Од данас па до укидања те одлуке ниједна одлука на нивоу БиХ неће бити донесена.
Хтјели сте да се играте, имаћете игранку.
Тестирали сте наше стрпљење, дошао му је крај.
Преко овога нећемо прећи, а ви се…— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 20, 2026
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