Аутор:АТВ редакција
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Провала у српску православну цркву у Модром Пољу код Горажда представља 71. напад на српски идентитет, Србе и права Срба у Федерацији БиХ (ФБиХ) у овој години, рекао је предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић.
Провала у српску православну цркву у Модром Пољу код Горажда представља 71. напад на српски идентитет, Србе и права Срба у Федерацији БиХ (ФБиХ) у овој години, рекао је предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић.
Одбор је у саопштењу позвао органе власти кантона и Федерације да саопште да ли има ухапшених и да ли се воде кривични поступци, те да ли је суђено или пресуђено лицима која су осумњичена за вршење кривичних дјела против Срба.
"Напад на идентитет Срба представљају напади на вјерско и културно насљеђе српског народа, пријетње и напади на свештенство Српске православне цркве, капеле, цркве и богослужећа мјеста, даље, рушење српских православних крстова и споменика са уклесаним крстовима", упозорио је Радановић.
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Он је поменуо и нападе на живот и тијело лица српске националности, противправно присвајање покретности и непокретности у посједу или власништву Срба, ускраћивање права на жалбе у раду органа власти и кршење права на учешће у поступцима који се воде пред органима власти, уништавање ћириличких натписа на јавним мјестима, те окупљања лица која ратним усклицима вријеђају вјерска осјећања Срба.
"Ти напади указују да су извршени из вјерске и националне мржње према хришћанској православној вјери и према припадницима српског народа", нагласио је Радановић.
Према његовим ријечима, заједничко свим нападима јесте чињеница да нема података да је било ко осуђен на бар дан затвора.
"Немамо никакву информацију да је ико у затвору због напада на Србе", додао је Радановић.
Одбор у саопштењу истиче да је у овој години било више напада на Србе и њихову имовину попут бацања фарбе и исписивања графита на просторијама компанија из Србије у центру Сарајева, уништавања молитвеног крста у некада српском, данас уништеном селу Засеље поред Травника.
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У саопштењу се указује и на испаљивање више десетина пројектила из ватреног оружја у расвјету на српском православном молитвишту у насељу Бријесница поред Лукавца, напад на Србе у Лушци Паланци поред Санског Моста, напад на два лица српске националности у Вогошћи поред Сарајева, те разбијање више десетина православних споменика у селу Вучинићи, општини Кладањ.
У посљедњем нападу непознати починилац провалио је у Цркву Преображења Господњег у Модром Пољу на подручју федералне општине Фоча и украо богослужне предмете, пише Срна.
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