Аутор:АТВ редакција
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Крњи Уставни суд БиХ претворио се у уставотворца, а не у тумача Устава, јер покушава да успостави опасан преседан којим жели да успостави врло опасну праксу, а то је брисање из Устава права заштите виталног националног интереса, изјавио је посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
"На тај начин, та институција нарушава уставне позиције члана Предсједништва БиХ, у конкретном случају српског члана Предсједништва, да потегне питање виталног националног интереса и уставно право Народне скупштине Републике Српске да двотрећински усвоји витални национални интерес који покрене, у конкретном случају, српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић", појаснио је Којић.
Према његовим ријечима, ради се о врло опасној, перфидној ситуацији у којој крњи Уставни суд покушава на овај начин да афирмише тежњу Бошњака о стварању унитарне БиХ.
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Јер, упозорава он, ако укинете питање за уставно право заштите виталног националног интереса, укинули сте могућност сваког конститутивног народа, у конкретном случају српског народа, да штити свој витални интерес, и створили сте оно што је тежња Бошњака, а то је грађанска, тачније унитарна БиХ.
"Очекујемо да, ако бар има мало жеље и воље код представника међународне заједнице, да осуде овакво неуставно понашање Уставног суда. Замислите ову формулацију коју сам рекао - `неуставно понашање Уставног суда`. У којој земљи у свијету Уставни суд има право да се понаша неуставно?", категоричан је Којић.
Он сматра да судије које су данас донијеле одлуке против интереса Републике Српске не смију да буду судије.
"Они су неправници, они су најобичнији политиканти који желе да проводе бошњачке политике у БиХ", закључио је Којић у изјави Срни.
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Крњи Уставни суд БиХ утврдио је данас да је одредба Кривичног законика Републике Српске којом се кажњава истицање симбола такозване Армије БиХ неуставна, а ставио је ван снаге и изјаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић о виталном интересу Републике Српске због именовања Комисије за очување националних споменика.
(Срна)
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