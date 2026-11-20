Аутор:АТВ редакција
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Сарајевска хајдучија не може одузимати права Српској, поручио је Сташа Кошарац замјеник предсједавајуће Савјета министара БиХ и министар спољне трговине и економских односа БиХ.
Бивши високи представници и различити међународни мешетари годинама су својим интервенцијама девастирали уставни поредак БиХ, а посљедњи ексер у ковчег такве, наметнуте и нефункционалне БиХ закуцаће крњи Уставни суд, који је од институције чији је задатак да штити Устав постао институција која га је својим дјеловањем обесмислила - написао је он на Инстаграму.
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Умјесто да буде чувар уставног поретка, додаје он, крњи Уставни суд БиХ се у континуитету упушта у парауставно дјеловање, бруталну хајдучију и отимање надлежности институција Српске.
"Недопустиво је да себи даје право да преиспитује уставне механизме заштите виталног ентитетског интереса и одлуке Народне скупштине Републике Српске, чиме директно задире у уставну позицију Републике Српске и права њених представника. Умјесто владавине права, свједочимо покушајима да се политичка воља бошњачких и страних судија наметне изнад Устава, а да се институцијама Српске отму права загарантована дејтонским уставним оквиром", поручио је он.
Навео је да се Сарајево опет заиграло у својим политичким подвалама.
"Неће им проћи! Српска неће одустати од заштите својих уставних права и надлежности. Имамо право и обавезу да институционално одговоримо на овакве покушаје како бисмо заштитили уставну позицију Српске", нагласио је он.
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