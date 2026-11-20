Аутор:АТВ редакција
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СНСД као озбиљна политичка организација јасно диктира које су то политике које треба проводити у оквиру коалиционе Владе, рекла је потпредсједник СНСД-а, Жељка Цвијановић.
Истакла је да то носи посебну одговорност, али и простор у коме се дефинишу најважније политике.
"Приликом формирања Владе размишљали смо о односима да испунимо захтјеве грађана, а то је прије свега мирна Српска и побољшање материјалног статуса али и координација са нашим представницима на нивоу БиХ", рекла је Цвијановић.
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Она је нагласила да је СНСД остварио велику побједу из које желе да донесу велику стабилност и бенефите грађанима Републике Српске.
"Свјесни смо разних изазова и тако смо приликом формирања Владе приступали односима у нашој коалицији на начин да можемо да испунимо очекивања наших грађана, али и наше задате политичке циљеве", рекла је Цвијановић.
Цвијановићева је поновила да је Република Српска сигурна, те да је то полазни приоритет који СНСД гради годинама.
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