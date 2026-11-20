Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић одржао је прве консултације о избору мандатара за састав нове Владе Српске.
Послије састанака предсједник Српске је одржао конференцију за новинаре на којој је истакао да су ове консултације показале су да институције раде и функционишу без обзира на различите ставове.
"Залажемо се за заштиту институција Републике Српске и имовине. ОХР треба да буде затворен. Јасно је свима да су одлуке високих представника биле штетне",поручио је Минић.
Он је истакао да ће Влада бити формирана до половине децембра.
"Учинићемо све да имамо бржи развој и напредак Републике Српске. Влада ће свакако морати бити још транспарентнија", додао је Минић.
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