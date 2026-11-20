Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Покрета "Сигурна Српска" /ПСС/ Драшко Станивуковић изјавио је данас у Бањалуци да ће ова политичка партија бити корективни фактор власти и да ће се увијек залагати за очување и јачање институција Републике Српске.
"Увијек ћемо подржати конструктивне приједлоге и сигурно нећемо допустити ствари које би биле штетне по Републику Српску. Увијек ћемо подржавати да имовина Републике Српске буде сачувана, као и Дејтонски мировни споразум, те све оно што је значајно за нашу Републику", рекао је Станивуковић новинарима након састанка са предсједником Српске Савом Минићем.
Он каже да ће ПСС у Народној скупштини Српске предлагати и законска рјешења, а једно од њих биће и о реформи образовног система.
Станивуковић је навео да је на састанку са Минићем изразио увјерење да ће предсједник Српске поштовати Устав и бити предсједник свих грађана Републике.
Предсједник Републике Српске Саво Минић обавља данас у Бањалуци консултације са представницима политичких партија о избору мандатара за састав Владе Републике Српске.
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