Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је допринос Његове светости патријарха московског и све Русије Кирила обнови и развоју Руске Федерације.
"Током сталне сатанизације руског народа и државе од Запада, Руска православна црква је играла улогу браниоца истине и правде. Запад је представљен чланицама ЕУ које стално застрашују своје грађане претњом Русије, чиме маскирају сопствену лошу политику", рекао је Додик за РИА "Новости".
Он сматра да је Русија земља-цивилизација, нација, просперитета и напретка.
"Ово је постало могуће зато што је државно руководство на челу са предсједником Владимиром Путином, тијесно сарађивала са руководством Руске православне цркве, на челу са патријархом Кирилом. Захваљујући раду Руске православне цркве и патријарха, Русија се опоравила, стала на ноге, повратила вјеру у сопствене снаге и самопоштовање, што је веома важно, и побољшала свој углед", истакао је Додик.
Додик је нагласио да се радује сваком успјеху Русије, преноси Срна.
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"Русија је вратила своју империјалну снагу, своју моћ као свјетске силе. У тој ситуацији је неопходно сјетити се улоге Његове светости, који успјешно води и управља Руском православном црквом", рекао је Додик.
Додик је пожелио патријарху Кирилу стабилност и здравље, те напредак руској држави и Руској православној цркви.
Руски патријарх Кирил обиљежава данас 80. рођендан.
Додик је као предсједник Републике Српске током посјете Москви у мају 2025. године, уручио патријарху Кирилу највише одликовање Српске - Орден Републике Српске на огрлици.
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