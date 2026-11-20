Аутор:АТВ редакција
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На Међународном омладинском форуму у Санкт Петербургу потписан је споразум о оснивању Представништва Санктпетербуршког државног универзитета у Републици Српској, које ће бити смјештено на Универзитету у Источном Сарајеву.
Споразум су свечано потписали проректор за међународну сарадњу Санктпетербуршког државног универзитета Сергеј Андрјушин и проректор за међународну сарадњу и обезбјеђење квалитета Универзитета у Источном Сарајеву Марко Гутаљ.
За Универзитет у Источном Сарајеву успостављање сарадње са овом реномираном високошколском установом и отварање Представништва у Републици Српској представља посебну част, али и значајну прилику за даље јачање међународне академске сарадње.
Дјеловање Представништва биће усмјерено на конкретне облике академске и научне сарадње, међу којима су размјена студената, организовање гостујућих предавања професора из Санкт Петербурга, као и размјена научне и стручне литературе, саопштено је из Универзитета у Источном Сарајеву.
На тај начин биће створени додатни услови за повезивање академских заједница, размјену знања и искустава, те развој заједничких образовних и научноистраживачких активности.
Оснивање Представништва представља значајан корак у јачању академских веза и међународне сарадње два универзитета.
Санктпетербуршки државни универзитет, основан 1724. године указом цара Петра Великог, најстарија је високошколска установа у Русији и један од њених најугледнијих универзитета.
Ова институција изњедрила је бројне добитнике Нобелове награде, истакнуте научнике, писце и државнике, а сада заузима значајно мјесто у међународној академској и научној заједници и препознатљива је по изузетним резултатима у бројним научним областима.
Пројекат оснивања Представништва подржавају надлежна министарства Републике Српске и Санкт Петербурга, у оквиру споразума о посебним односима Српске и овог руског града.
Делегација Универзитета у Источном Сарајеву учествовала је 17. новембра на Међународном омладинском форуму у Санкт Петербургу, који је окупио стотине учесника из бројних земаља - младе, представнике власти, универзитета и стручњаке.
Делегација Републике Српске била је најбројнија међу страним делегацијама, а у њој је било и пет студената Универзитета у Источном Сарајеву.
Централни дио форума била је пленарна сједница "Гласније од свих декларација: како млади обликују простор међународног повјерења", на којој је говорила предсједник Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву Сандра Ивановић.
Осим Ивановићеве, на пленарној сједници говорили су и вицегубернатор Санкт Петербурга и предсједник Комитета за спољне везе Санкт Петербурга Јевгениј Григорјев, замјеник руководиоца Россотрудничества Константин Колпаков, руководилац Федералне агенције за послове младих /Росмолодјож/ Григориј Гуров и Сергеј Андрјушин, проректор за међународну сарадњу Санкт Петербуршког државног универзитета и други.
Паралелно са пленарним дијелом одржани су дискусиони програми.
Проректори Универзитета у Источном Сарајеву Марко Гутаљ и Милија Краишник учествовали су у дискусији "Млади и образовање: од студентских иницијатива до међународних пројеката". На њој су говорили и представници универзитета и институција из Камбоџе, Јордана, Тајланда, Узбекистана и Таџикистана.
"Учешће наших студената и руководства на форуму омогућено је захваљујући позиву и одличној организацији Санкт Петербуршког државног универзитета. Велику подршку пружили су Комитет за спољне везе Санкт Петербурга и Представништво Републике Српске у Руској Федерацији, на челу са Душком Перовићем", додаје се у саопштењу.
Универзитет у Источном Сарајеву је, како се наводи, захвалан на овој прилици, која је студентима донијела драгоцјено међународно искуство и нова пријатељства, преноси Срна.
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