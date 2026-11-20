Аутор:АТВ редакција
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Нови ред вожње "Жељезница Републике Српске" биће у примјени од поноћи 13. децембра и важиће у наредних годину дана.
Путници "Жељезница Републике Српске" у унутрашњем саобраћају биће превожени на релацијама Добој-Бањалука-Добој, Приједор-Бањалука, Бањалука-Добрљин, Бањалука-Нови Град, Нови Град-Приједор, те Добој - Петрово Ново - Добој.
Новим редом вожње успоставља се међународна путничка линија на релацији Зворник Нови - Београд Центар, саопштено је из "Жељезница Републике Српске".
Од фебруара наредне године очекује се и успостављање пограничне везе са Волињом у Хрватској и повезивање са Загребом.
Све информације о поласцима и доласцима возова путници могу добити у службеним мјестима `Жељезница Републике Српске`, на интернет страници www.žrs-rs.com или путем телефонских бројева у жељезничким станицама, наведено је у саопштењу.
Нови ред вожње важиће до 11. децембра наредне године.
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