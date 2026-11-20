Аутор:АТВ редакција
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Одлука Одбора за спољне послове Сената САД да подржи номинацију Роналда Џонсона за новог амбасадора у БиХ отвара питање будућих односа Вашингтона и Сарајева, али и политике САД према Републици Српској.
Истовремено, посјета иранског званичника Сарајеву и поруке о продубљивању сарадње БиХ и Ирана изазвале су реакције и отвориле питања о спољнополитичким приоритетима БиХ.
Како Република Српска види свој међународни положај и који су њени приоритети?
Ана Тришић Бабић, директорка Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске, је рекла да име будућег амбасадора САД није ново и провлачи се у нашим медијима.
"Очекује се да нови амбасадор почетком сљедеће године ступи на дужност у Амбасаду у Сарајево. Ово је по први пут од Дејтона да долази "политички амбасадор" а не каријерни дипломата. Ми очекујемо да ће се САД, као потписнице Дејтонског споразума, сада позабавити ситуацијом у БиХ и вратити нас на "првобитне поставке Дејтона", рекла је Тришић Бабић за РТРС.
У БиХ нешто не штима и Сарајево политички приватизује БиХ и зато је, каже, услиједила њена оштра реакција на посјету високог иранског вјерског и политичког званичника, ајатолаха Алирезе Арафија.
"Мора се поново договорити који су приоритети БиХ у спољној политици. БиХ је у срцу Европе и ако је дозвољено да се они шетају на тај начин ми на то не пристајемо и морамо реаговати", навела је Тришић Бабић.
Устав је, каже, јасан како се те ствари рјешавају.
"То је у посљедње четири године девастирано. Министарство спољних послова је дало себи за право да сами одлучује шта ће се дешавати и гдје ће се ићи. Ми у Српској држимо се Дејтона и тако ће и даље бити али ако нам неко намеће нешто против нас реаговаћемо још оштрије", навела је Тришић Бабић.
Слика о БиХ, каже, не постоји.
"Ова ситуација гдје Сарајево приватизује политику на овим просторима неки ипак примјећују и ми покушавамо да што више аргументујемо све те девијације јер сматрамо да нисмо само ми угрожени већ је то пријетња за Европу", навела је Тришић Бабић.
Навела је и да је у том смислу постојање Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске већ дало резултате.
"Већ смо препознати, не само у Српској и БиХ која је против те Канцеларије. Ми смо задужени за међународну сарадњу Српске, не утичемо на вањску политику БиХ, али имамо надлежност да реагујемо на све што није заједничка политика БиХ", навела је Тришић Бабић.
Српска ће, каже, његовати пријатељства која је успоставила.
"Ту је Русија, затим Србија са којом имамо специјалне и паралелне везе, све је у складу са Уставом и не кршимо правила. Са Израелом смо такође успоставили институцијалну сарадњу, САД су се појавили као нови и искренији партнер него раније и почели смо разговарати на једном другачијем нивоу. Кина нам је важна, врло принципијелно се понашала на сједницама СБ када се разговарало о БиХ. То су сада неки наши најјачи ослонци", рекла је Тришић Бабић.
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