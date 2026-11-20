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Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је Његовој светости патријарху московском и све Русије Кирилу 80. рођендан, истичући да је ријеч о великом човјеку, патриоти, који разумије садашње вријеме и ужива пуно повјерење српског народа.
Додик је за руску агенцију РИА "Новости" истакао да је патријарх Кирил током сусрета са руководством Републике Српске увијек показује љубав према Православној цркви и Русији, као и подршку Српској православној цркви и српском народу.
Поглавару Руске православне цркве Кирилу, који данас слави 80. рођендан, Додик је као предсједник Републике Српске током посјете Москви у мају 2025. године, уручио највише одликовање Српске - Орден Републике Српске на огрлици.
"Желио бих да честитам Његовој светости 80. рођендан и да му пожелим добро здравље и срећу, и да настави да води Руску православну цркву. Ту снагу коју показује Руска православна црква ми Срби доживљавамо и као наш успјех", навео је Додик.
Он је додао да је сваки од неколико сусрета са патријархом Кирилом за њега била част.
Додик је напоменуо да је став руководства Руске православне цркве чврст, досљедан и да на њега не утиче тренутна ситуација.
Према његовим ријечима, патријарх Кирил је велики човјек, патриота, дубоко духовна особа која разумије садашње вријеме.
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"Он води Руску православну цркву ка највећем могућем значају, не само у Русији већ и глобално. Можемо бити захвални њему и његовим сарадницима на потпуној обнови снаге Руске православне цркве. Сарадња са нашом Црквом, народом и руководством Републике Српске је веома значајна. Зато је високопоштовани патријарх одликован највишим орденом Републике Српске, а за нас је посебно важно што је орден примио са радошћу", нагласио је Додик, додајући да ће му тренутак уручења одликовања заувијек остати урезан у сјећање.
Додик је поново пожелео патријарху Кирилу, Русији, православним вјерницима и грађанима Руске Федерације сваки успјех, преноси Срна.
"Патријарх све Русије ужива потпуно повјерење и има значајан утицај на српски народ. Због тог односа, ми у Републици Српској смо изградили два центра за сарадњу са Руском православном црквом. То су манастирски центар `Пет језера` у Бијељини и Руско-српски православни центар у Бањалуци, изграђени у руском стилу уз кориштење пројеката који су реплике сличних манастира и центара у Русији", закључио је извор агенције, подсјећајући да је патријарх Кирил увијек подржавао такву сарадњу и да је задовољан што се она развија.
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