Аутор:АТВ редакција
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У Палати Републике Српске почеле су консултације предсједника Српске Саве Минића и представника СДС-а.
Састанку у Палати Републике присуствује лидер СДС-а Бранко Блануша и шеф Клуба СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Огњен Бодирога.
Консултације се одржавају у складу са уставним овлашћењима, према којима предсједник Републике предлаже Народној скупштини кандидата за предсједника Владе Републике Српске
Након СДС-а, предвиђене су консултације са представницима ПСС-а, Листом за правду и ред, ПДП-а Републике Српске, Коалицијом за државу - СДА, БиХ Зелени и СДП БиХ.
Након консултација Минић ће се обратити медијима.
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