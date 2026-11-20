Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић разговара са представницима Покрета "Сигурна Српска" /ПСС/ о избору мандатара за састав нове владе.
На консултацијама са Минићем, ПСС предводи предсједник ово покрета Драшко Станивуковић.
Након ПСС-а, предвиђене су консултације са представницима Листе за правду и ред, ПДП-а Републике Српске, Коалиције за државу - СДА, БиХ Зелени и СДП БиХ.
Минић је претходно одржао консултације са представницима СДС-а.
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Након консултација Минић ће се обратити медијима.
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