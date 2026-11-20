Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић разговара са представницима Листе за правду и ред о избору мандатара за састав нове владе.
На консултацијама са Минићем, је, поред посланика Вукановиће листе и лидер ПДП РС Игор Црнадак који је НС РС ушао са ове листе.
Минић је претходно одржао консултације са представницима СДС-а и ПСС-а.
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