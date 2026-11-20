Аутор:АТВ редакција
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Утврдили смо име мандатара, који ће бити из СНСД-а, а саопштићемо га у недјељу након консултација са предсједником Републике Српске, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Добили смо позив да се појавимо на консултацијама за мандатара. Ми смо данас утврдили кандидата СНСД-а, али то ће саопштити предсједник Републике Српске", рекао је Додик.
Он каже да кандидат за мандатара има
"Кандидат за мандатара је човјек који има неподијељену подршку СНСД-а, подршка је стигла из свих дијелова Српске и ван Републике. Ниједан глас није био ни уздржан ни против и ми ћемо у недјељу када као делегација будемо код предсједника да саопштимо то име. Јасно је да ће мандатар бити из СНСД-а. Могу вам рећи да то нисам ја", рекао је Додик.
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