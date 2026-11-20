Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Организациони секретар СНСД-а Игор Додик је истакао да СНСД наставља са радом и да за ову странку нема изборне године или мјесеца.
Додик је изјавио је да је СНСД у 51 општини побиједила на сва четири нивоа власти, а да ће у наредном периоду приоритет бити Бањалука и Бијељина.
Истакао је да је на сједници Предсједништва СНСД-а усвојен извјештај Изборног штаба, те да су испуњени сви циљеви постављени током изборног процеса, како за инокосне функције, тако и када је ријеч о броју мандата.
Република Српска
Цвијановић: СНСД носи посебну одговорност за кључне политике Владе
"Посветићемо се томе да вратимо Бањалуку и освојимо Бијељину. Бићемо на располагању свим предсједницима општинских и градских одбора и наставити да радимо као и до сада и са већом енергијом и жељом да оправдамо повјерење на октобарским изборима", рекао је Додик.
БиХ
Додик након одлуке Уставног суда: Нема одлука у Савјету министара док то не повучете
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму