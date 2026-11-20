Аутор:АТВ редакција
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Дјеловање /крњег/ Уставног суда деценијама је на штету Републике Српске, а данашња одлука само је још једна потврда такве праксе, поручио је предсједник Покрета "Сигурна Српска" /ПСС/ Драшко Станивуковић.
Станивуковић је рекао да овај суд својим одлукама поново отвара ране и враћа народ у времена која нико разуман не жели да понови, саопштено је из ПСС-а.
"Ко подигне три прста, може добити три године затвора, а заставу такозване Армије РБиХ, по тумачењу Уставног суда БиХ, можете слободно истицати на свадбама, носити улицама, стављати на хаубе аутомобила и прозоре, па и у сваком дијелу Републике Српске. И то би, изгледа, требало да буде пут у будућност, ако се пита /крњи/ Уставни суд БиХ", навео је Станивуковић.
У земљи у којој су српском народу оспоравани грб, химна и застава, навео је он, истовремено се доносе одлуке којима се омогућава истицање ратних симбола такозване Армије РБиХ.
"Посебна је провокација што се оваква одлука доноси уочи годишњице Дејтонског мировног споразума, који би требао да буде темељ мира, равноправности и уставног положаја", оцијенио је Станивуковић.
Он сматра да су овакве одлуке Уставног суда БиХ неприхватљиве и представљају грубо занемаривање осјећања српског народа, који је од те исте армије преживио неке од најтежих ратних страхота.
Крњи Уставни суд БиХ оцијенио је да су "неуставне одлуке српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и Народне скупштине Републике Српске" о штетности по витални интерес Српске одлуке Предсједништва БиХ о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ која је донесена без консензуса.
Крњи Уставни суд БиХ сматра да "није у складу са Уставом БиХ" одредба Кривичног законика Републике Српске, којом је криминализовано јавно истицање застава, симбола, ознака, поздрава и парола којима се велича такозвана Армија БиХ.
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