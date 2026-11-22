Аутор:АТВ редакција
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Судије крњег Уставног суда БиХ нису изнад Устава, нити изнад уставних овлашћења члана Предсједништва БиХ и Народне скупштине Републике Српске, истакла је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
"Дејтонску уставну перфекцију нарушавају с циљем ескалације односа у БиХ", оцијенила је Вулићева.
Вулићева је изјавила Срни да је група судија која себе назива Уставним судом БиХ, јер то без свих својих чланова није, одавно "преиграла" процедуре.
"Овог пута упућује `честитку` поводом 21. новембра, негирајући једну од уставних категорија, право члана Предсједништва БиХ који се противи одлуци да исту прогласи деструктивном по витални интерес ентитета на чијој територији је изабран", рекла је Вулићева.
Напоменула је да Устав БиХ, који руше умјесто да га поштују, јасно прописује да у таквим питањима коначну одлуку доноси Народна скупштина Републике Српске, која је уставно изнад Предсједништва БиХ.
"Господо судије, нисте изнад Устава, нити изнад уставних овлашћења члана Предсједништва БиХи Народне скупштине Републике Српске. Одавно је вријеме да страним судијама кажемо `Гоодбyе`", рекла је Вулићева поводом најновијих срамних одлука крњег Уставног суда БиХ усмјерених против Републике Српске и српског народа.
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