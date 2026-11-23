Аутор:АТВ редакција
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Потпредсједник крњег Уставног суда БиХ Валерија Галић дала је изјаву о неслагању са одлуком којом је оспорен вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.
Одлуку је донијело седморо судија на пленарној сједници 19. новембра, а Галићева је дала изјаву о неслагању.
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Крњи Уставни суд БиХ "оборио" вето Жељке Цвијановић
"У смислу члана 43 став /1/ Правила Уставног суда, потпредсједник Валерија Галић је дала изјаву о неслагању", наводи се у одлуци објављеној на страници крњег Уставног суда БиХ.
Крњи Уставни суда БиХ оспорио је одлуке српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и Народне скупштине Републике Српске о штетности по витални интерес Српске одлуке Предсједништва БиХ о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ која је донесена без консензуса.
Цвијановић је покренула механизам заштите виталног националног интереса Републике Српске због прегласавања у Предсједништву БиХ, укидања консензуса у Комисији за очување националних споменика и повратка страних чланова, као и због тога што се Комисија мијеша у просторно планирање и имовинска права ентитета.
Њену одлуку да покрене заштиту виталног националног интереса потврдила је Народна скупштина Републике Српске.
Захтјев за оцјену уставности покренуо је тадашњи предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић.
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