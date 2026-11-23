Аутор:АТВ редакција
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Неопходно је реаговати на континуиране покушаје развлашћивања Републике Српске и дерогирања њених уставних надлежности, поручио је предсједник Асоцијације патриота Републике Српске Слободан Жупљанин.
Жупљанин је након ванредне сједнице Предсједништва Асоцијације, новинарима у Бањалуци рекао да је један од таквих покушаја који забрињава посљедња одлука крњег Уставног суда БиХ, којом су оцијењене неуставним одлуке српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и Народне скупштине Републике Српске о проглашењу штетном по витални интерес Српске одлуке Предсједништва БиХ о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ без консензуса.
"Дјеловање Уставног суда БиХ и бројне његове одлуке не доприносе стабилизацији прилика у БиХ, већ додатно усложњавају политичке односе. Не можете дерогирати дејтонске надлежности Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске", нагласио је Жупљанин.
Он је истакао да је овдје ријеч о континуираној намјери да се Република Српска развлашћује.
"Уставни суд БиХ оваквим одлукама врши напад на Устав и на БиХ", оцијенио је Жупљанин.
Он је рекао да Асоцијација патриота Републике Српске жели да свој патриотски, научни и стручни потенцијал стави у функцију заштите Републике Српске, а као једно од важних питања на том путу издвојио је доношење новог Устава Републике Српске.
"Имамо ли сада услове да изразимо вољу народа кроз доношење новог Устава Републике Српске и да се на тај начин заштитимо, поново имплементирајући само оно што је утврђено Уставом БиХ и Дејтонским мировним споразумом? Или ћемо опет од тога одустајати? То су питања о којима морамо разговарати", навео је Жупљанин.
Говорећи о односима Републике Српске и Србије, он је навео да они морају бити засновани на уставима и потписаним споразумима, те да промјена власти не смије бити разлог за негирање раније постигнутих договора.
"Односи између српског народа и Републике Српске, односно српског народа и Републике Србије, морају бити засновани на основама устава и потписаних споразума. Не можемо сваком смјеном власти негирати све оно што је до тада постигнуто и договорено", истакао је Жупљанин.
Он је најавио да ће Асоцијација о овим питањима разговарати и са другим друштвеним субјектима и надлежним институцијама Републике Српске, с циљем проналажења одговора на актуелне политичке изазове и очувања уставне позиције Републике Српске.
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