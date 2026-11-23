Аутор:АТВ редакција
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Након оставке Бранка Блануше на мјесто предсједника Српске демократске странке, на чело партије ће предсједник Главног одбора Јовица Радуловић, потврђено је за АТВ.
Радуловић ће, како је предвиђено Статутом, странку преузети у в.д. мандату предсједника.
"То је статутом предвиђено да у наредних шест мјесеци преузима руковођење странком до избора новог предсједника или док му Скупштина не продужи мандат за још шест мјесеци. Пошто нама крећу унутарстраначки избори од првог јануара 2027. године, јасно је да ће господин Радуловић у суштини руководити странком до избора новог предсједника", рекао је за АТВ Борис Лукета, члан Предсједништва СДС-а.
Он је додао да се сједница Предсједништва странке, која је планирана за уторак, највероватније неће одржати с обзиром на посљедња дешавања у странци.
"Ми смо требали имати сједницу Предсједништва уторак, међутим, вјероватно сад због овог неће доћи до те сједнице Предсједништва, али сигурно да хоћемо имати сједницу Предсједништва у најкраћем могућем року, а по потреби и Главног одбора. У суштини, Главни одбор је овластио Предсједништво да руководи процесима до расписивања унутарстраначких избора и да води саме процесе унутарстраначких избора, тако да сад видјећемо од процјене да ли уопште има потребе сазивати Главни одбор, а сједнице Предсједништва свакако да хоћемо имати неколицину њих до краја године, због саме припреме за унутарстраначке изборе, припреме процеса, а и наравно због дневнополитичких ситуација и ствари којих се дешавају", рекао је Лукета за АТВ.
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