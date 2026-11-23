Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да Република Српска и ове године очекује економски раст, те да је политички стабилна, истичући да је важно очувати континуитет сарадње јавне власти и Српске православне цркве.
Након пријема код Његовог високопреосвештенства архиепископа и митрополита бањалучког Јефрема, којем су присуствовали и предсједник Републике Српске Саво Минић и мандатар за састав нове владе Игор Додик, Милорад Додик је рекао да је ово први званични састанак мандатара и представника Цркве.
Он је навео да су разговарали о међусобним односима, сарадњи и подршци, те да је потребно очувати јединство и показати народу да је оно истинско.
Република Српска
Додик: Приоритет нове Владе на додатном побољшању привредног и економског амбијента
"Веома је важно одржати континуитет између јавне власти и СПЦ и других вјерских заједница. Биће разговора и са другим вјерским заједницама у Републици Српској. Ми желимо да очувамо потпуни мир и стабилност", рекао је Додик.
Он је оцијенио да Република Српска није подијељено друштво, наводећи да постоји двотрећинска владајућа већина, те да Српска никада боље није стајала у политичком и у економском смислу.
Додик је истакао да је Српска данас примијећена на регионалном, европском и глобалном нивоу, а као примјер међународне подршке навео је Русију, САД и Кину.
Када је ријеч о економији, рекао је да се очекује раст и ове године, те да Српска улази у 20. узастопни квартал раста.
"Раст није импозантан, али није ни могуће да буде импозантан због глобалних односа. Јасно нам је да економија Европе стагнира и да се то одражава на нас", рекао је Додик.
Он је додао да то није оправдање, али да је важно имати у виду шири економски контекст, преноси Срна.
Додик је рекао да је мандатар за састав нове Владе Српске Игор Додик својим радом и залагањем на изборима добио највећи број гласова, те да има несумњиву подршку СНСД-а и коалиционих партнера.
"Он то није добио насљеђем, он је човјек који је обилазио, радио, и веома је препознат. То се не свиђа онима који су изгубили на изборима. Не свиђа се онима који су мислили да ће бити `сигурно`", рекао је Додик новинарима у Бањалуци коментаришући наводе опозиције о именовању Игора Додика за мандатара за састав нове Владе Српске.
Он је додао да опозиција Српске своје политичке изјаве базира на причу о породици Додик.
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"Ја сам поносан. Игор је показао способност да оде у Милано, тамо презиме Додик ништа није значило, и да заврши престижан факултет на енглеском језику. Вратио се овдје и градио каријеру", рекао је Додик.
Он је додао да су читав СНСД и сви коалициони партнери стали иза именовања Игора Додика за мандатара за састав нове Владе Српске.
"Уредите град, ово што имате у својој одговорности. Бавите се политиком, али покушајте бити објективни и рационални", поручио је Додик представницима опозиције.
Он је навео да је несумњива подршка коју је Игор Додик добио да буде мандатар, те додао да из политичког Сарајева нападају све јер им не одговара успјех Српске.
"Радимо даље и учинићемо Републику још бољом. Она је данас добростојећа, најбоља. Овај народ је изабрао да брзо буде изабрана власт, да иде даље. То све је доказ зрелости народа и структуре", рекао је Додик.
Консултације о влади почињу сутра, приоритет економија
Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик истакао је да ће приоритет новог сазива владе бити додатно побољшање привредног и економског амбијента у Српској и да ће консултације за њен састав почети сутра.
"Економија нам је приоритет, а у предстојећи петак имаћемо консултације са странкама власти и опозиције. Након тога ћемо моћи нешто више да говоримо о новом сазиву Владе", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Када је ријеч о именима будућих министара, Додик каже не жели прије консултација ништа да износи у јавност.
"Желио бих да прођем све консултације и да након тога формирамо тим. Чим будем имао конкретније информације моћи ћу причати", додао је Додик.
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Говорећи о коментарима опозиције о његовом именовању, Додик је оцијенио да је то њихово право.
"Имају право да им се не свиђа. Доказали смо се на изборима који су показали да смо апсолутни побједници. Мени је то важно, оно што мисли народ. Да је народ рекао другачије, ми се не би налазили овдје данас. Поштујем њих, не сматрам их за непријатеље",
Он је додао да жели дијалог и да је спреман за сваку конструктивну критику.
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