Аутор:АТВ редакција
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Када у новембру небо изненада потамни, а тишину прекине снажан прасак грома, није необично да се људи запитају да ли такво вријеме најављује нешто необично.
Грмљавинске олује најчешће повезујемо са врелим љетним данима, када се загријан ваздух подиже и ствара услове за развој снажних облака.
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Ипак, природа не познаје строге календарске границе, па се грмљавина може појавити чак и током најхладнијих мјесеци. Управо због тога новембарски громови привлаче посебну пажњу, нарочито када се појаве након неколико неуобичајено топлих дана.
Објашњење се крије у сусрету топлих и хладних ваздушних маса. Током јесени температуре могу знатно да варирају. Послије периода релативно топлог времена, преко нашег подручја понекад прелази изражен хладни фронт који доноси нагло захлађење.
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Када хладнији ваздух потисне топлији и влажнији ваздух навише, могу настати снажни облаци који стварају пљускове, муње и грмљавину. Што у атмосфери има више топлоте и влаге, већа је могућност да се, уз одговарајућу нестабилност, развију грмљавински облаци.
Због тога се ова појава може догодити чак и када календар показује да је зима веома близу.
Ово је једно од питања које се најчешће поставља када се громови зачују у касну јесен.
У народним причама и временским вјеровањима необичне појаве често су повезиване са променама годишњих доба и предвиђањем времена. Међутим, метеоролошки гледано, грмљавина у новембру сама по себи није поуздан знак да нас очекује посебно оштра зима.
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Она прије свега показује да су у том тренутку постојали одговарајући атмосферски услови за настанак олује.
Хладни фронт који доноси грмљавину може бити праћен падом температуре, али на основу једног таквог догађаја није могуће закључити какво ће вријеме бити током децембра, јануара или фебруара.
Другим ријечима, иако грмљавина може најавити непосредну промјену времена, не представља дугорочну прогнозу, преноси "Курир".
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