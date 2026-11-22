Аутор:АТВ редакција
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Послије периода преиспитивања, несигурности и бројних препрека, поједини припадници Зодијака могли би коначно да одахну. Астролози почетак сезоне Стријелца повезују са храброшћу, самопоуздањем и спремношћу да се искористе прилике које су раније дјеловале недостижно.
Иако се промјене неће догодити преко ноћи, за три хороскопска знака ово би могао да буде тренутак када почињу да доносе одлуке које ће им дугорочно користити. Посебно занимљив могао би да буде финансијски аспект, јер ће неки коначно пронаћи начин да боље наплате свој рад, покрену нове послове или направе паметније планове за будућност.
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За Стријелчеве почиње период у којем ће поново имати осјећај да држе конце свог живота у својим рукама. Сунце улази у њихов знак и, према астролошким тумачењима, доноси им налет оптимизма, самопоуздања и жеље за промјенама. Ако су претходних недјеља били оптерећени бригама, нарочито оним које се тичу будућности, сада би могли да пронађу начин да се ослободе непотребног притиска. На пословном плану отварају се могућности да покажу своје способности и преузму иницијативу. Они који размишљају о промјени посла, додатној заради или покретању сопственог пројекта могли би да добију нови подстицај. Новац би могао да постане важна тема, али највећу корист имаће они који буду спремни да препознају добру прилику и не доносе исхитрене одлуке.
Бикови су познати по упорности, али чак и они понекад изгубе стрпљење када резултати изостају. Управо зато би период од 22. новембра могао да им донесе осјећај олакшања. Према хороскопу, улазак Сунца у Стријелца подстиче их да изађу из зоне комфора и почну више да вјерују у себе. Одлуке које су дуго одлагали сада би могле да дођу на ред. Посебно се истиче пословна и финансијска страна живота. Бикови би могли да размотре могућност додатног прихода, разговарају о бољим условима рада или коначно затраже оно што сматрају да заслужују. За поједине Бикове ово би могао да буде почетак стабилнијег финансијског периода, нарочито ако буду пажљиво располагали новцем и ослонили се на своје искуство.
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Водолије би од 22. новембра могле да осјете велико растерећење. Сумње које су их мучиле претходних недјеља полако губе на значају, а на њихово мјесто долази одлучност. Према астролошким прогнозама, ово је период у којем ће припадници овог знака поново почети да вјерују својим идејама, чак и када их други не разумију. Управо би њихова оригиналност могла да буде највећа предност. На пословном плану могуће су занимљиве понуде, нови контакти или идеје које би у будућности могле да донесу додатну зараду. Водолије које се баве креативним пословима, технологијом или самосталним пројектима могле би посебно да буду мотивисане да направе искорак.
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