Аутор:АТВ редакција
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Три хороскопска знака Лав, Рибе и Вага у Новој години излазе из периода дугова, породичних свађа и исцрпљености, уз астролошку прогнозу да их прати посебна заштита и олакшање већ од првих дана јануара.
Према овом астролошком тумачењу, промјена не долази преко ноћи као изненадно чудо, већ као постепено попуштање напетости након године коју су обиљежили нагомилани рачуни, тешки разговори и одлагање важних одлука. Кључно је да појединци не покушавају на силу задржати оно што одлази.
Лав улази у Нову годину са Јупитером у свом знаку, што се најприје одражава на финансије. У првој половини јануара очекује се исплата, повраћај новца или понуда која попуњава финансијски минус још од љета.
Иако Лаву никада није недостајало храбрости, овај период тражи стрпљење умјесто гласног наступа. Савјет је да се први прилив новца не троши на доказивање околини, скупе вечере или поклоне, већ да се паметно распореди како би до Божића, 7. јануара, наступило осјетније олакшање.
Рибе су у претходном периоду преузимале туђе бриге на себе, што је оставило трага на њиховом одмору и енергији. Према наводима из прогнозе, подршка се јавља у породичним односима, а око Богојављења, 19. јануара, особа из домаћинства од које то најмање очекују могла би пружити руку помирења.
Препорука је да прихвате тај корак без пребацивања и враћања на старе несугласице, чиме се у породичну атмосферу враћа склад и блискост.
Вага, склона одлагању и дугом премишљању, у фебруару долази у ситуацију у којој више нема простора за одуговлачење. Посао који је дуго трпјела, пропуштене прилике или одлагани разговори са надређенима добијају епилог у њену корист.
Када у другој половини фебруара стигне нова понуда или позив, савјет је да не тражи додатно вријеме за размишљање, јер дуго вагање само продужава стари умор.
Аутор прогнозе истиче да нико не може оставити проблеме иза себе док их стално изнова анализира у мислима. Лав, Рибе и Вага добијају подршку, али морају сами покренути промјене и престати преиспитивати старе ране.
Првих 19 дана јануара означени су као период за затварање старих обавеза, недовршених разговора и обећања, након чега до прољећа могу услиједити значајне промјене у свакодневици, преноси Крстарица.
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