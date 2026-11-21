Аутор:АТВ редакција
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Посљедњих шест седмица 2026. године могло би да буде посебно срећно за људе рођене у три мјесеца. Према астролошким предвиђањима, пред њима је период љубави, нових прилика и промјена које су дуго чекали.
Након мјесеци неизвјесности, преиспитивања и бројних изазова, завршница године могла би да донесе велико олакшање. Оно што је донедавно изгледало недостижно сада би могло да постане стварност, а поједини односи и животни планови коначно би могли да крену у жељеном правцу.
Како преноси ЦдМ, посебно повољан период предвиђа се особама рођеним у фебруару, јуну и октобру.
За рођене у фебруару 2026. година била је вријеме великих унутрашњих промјена. Многи су схватили да њихове некадашње жеље више не одговарају ономе што данас желе од живота.
У посљедњих шест седмица године могли би да направе важан корак напријед. Неки ће упознати људе који ће им отворити нова врата, док би другима могла да стигне пословна понуда која мијења свакодневицу.
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Најважније је да престану да живе према туђим очекивањима. Самосталност, слобода и повјерење у сопствене одлуке могли би да им донесу управо оно што им је недостајало.
Рођени у јуну иза себе остављају период у којем су обавезе, одговорност и тешке одлуке често потискивале њихове жеље.
Крај године доноси прилику да поново уживају у дружењу, спонтаности и малим стварима које живот чине љепшим.
Неочекивани позив, сусрет са старим пријатељем или почетак љубавне приче могли би да обиљеже наредне седмице.
За неке ће то значити обнављање важног односа, а за друге потпуно ново познанство. Кључ је у томе да не чекају савршен тренутак за срећу, већ да себи дозволе да уживају у ономе што им се догађа.
Особе рођене у октобру током године могле су да науче важне лекције о љубави, односима и сопственој вриједности.
Многи су схватили да не могу увијек бити они који разумију, опраштају и улажу највећи труд, док њихове потребе остају занемарене.
Посљедње седмице 2026. године могле би да донесу емотивно разрјешење.
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Неке везе постаће стабилније и искреније, док би се друге могле завршити, отварајући простор за нови почетак.
Највећа промјена неће нужно бити у доласку нове особе, већ у другачијем односу према себи. Рођени у октобру могли би коначно да престану да пристају на мање од онога што желе и заслужују.
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