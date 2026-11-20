Аутор:АТВ редакција
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У православним домовима широм Србије и дијаспоре 21. новембра обиљежава се Сабор Светог архангела Михаила, познатији као Аранђеловдан, једна од најчешћих и најпоштованијих крсних слава међу Србима.
Свети архангел Михаило, према предању, предводи небеске силе и сматра се вођом анђела, заштитником вјере, праведности и борцем против зла. У хришћанској традицији он је симбол снаге, храбрости и Божије правде.
Због тога многи вјерници сматрају да је велика част, али и обавеза, носити његово име и славити га као заштитника дома.
Припреме за Аранђеловдан, као и за сваку славу, почињу неколико дана раније. У домовима се припремају славски колач, вино, свијећа и тамјан, а породица дочекује госте у знаку заједништва и молитве.
Иако се за готово све славе кува славско жито, за Аранђеловдан у неким крајевима постоји посебно вјеровање да се оно не припрема. Разлог лежи у предању које каже да анђели нису умрли, па им се не припрема жито које симболизује васкрсење и вјечни живот душе.
Међутим, патријарх Павле говорио је да се жито не припрема само за свете који су умрли, већ да се у самој молитви за освећење кољива свештеник моли да се кољиво приноси у славу Бога.
- У част и спомен светог (изговара се име славе породице), и у помен оних који умреше у благочестивој вјери. Ово је најбитнији дио молитве у којој се открива смисао припремања кољива за крсну славу. Крсна слава са славским колачем и кољивом приноси се Бога ради и у част крсног светитеља као заштитника породице. Кувана пшеница није симбол смрти, већ живота оних који су живјели и који сада живе у вјери са Богом и својом крсном славом. Истина је, такође, да су сви свеци живи, јер у Богу нико не може бити мртав – Бог је Бог живих, а не мртвих.
Свештеник Жељко Јовановић недавно је поменуо да вјерници приликом припремања крсне славе често праве грешке, и то не из навике, него из незнања.
- У вријеме поста, рецимо, мрсно славе славу или за Светог архангела не припремају жито, а кад их питате због чега, кажу: „Па то је живи светац“. У Господу не постоје живи и мртви свеци – сви светитељи Божији су живи пред Господом. Тако да за сваку славу и Светог архангела обавезно припремамо жито јер жито симболизује да ће сви упокојени који су ранијих вијекова и година славили славу, као што зрно жита ставимо у земљу и из њега никне нови клас, тако ће и сви наши упокојени васкрснути у дан Страшнога суда. Ми треба да слиједимо наше старе у свему оном што су они били на правом путу и у ономе у чему су били добри, али у ономе у чему су гријешили не треба да будемо истрајни и то треба да мијењамо, што је нормално и логично – објаснио је свештеник Јовановић.
У савременом времену Аранђеловдан остаје симбол породичног окупљања и духовне снаге. Многи вјерници вјерују да Свети архангел Михаило доноси мир у кућу, чува од болести и неправде те да се његова заштита осјећа током цијеле године.
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