Аутор:АТВ редакција
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Смеђа коса ове зиме долази у први план, а међу најтраженијим нијансама издвајају се богати тонови чоколаде, трешње, љешника и капућина.
Смеђа боја више није само избор жена које воле једноставност и природан изглед захваљујући топлоти, дубини и занимљивим комбинацијама одсјаја, постала је један од најпожељнијих избора за хладније дане.
Ове сезоне у центру пажње су нијансе инспирисане кафом, чоколадом и орашастим плодовима. Осим што коси дају пуноћу и сјај, лако се прилагођавају различитим теновима и природним подтоновима. Уколико планирате промјену фризуре, ове четири нијансе заслужују посебну пажњу:
Ова боја са примјесама какаа и еспреса идеална је за жене које воле тамну косу, али не желе потпуно црну нијансу. Њени суптилни топли одсјаји посебно долазе до изражаја на дневном свјетлу, пружајући раскошан сјај. Одличан је избор за природне бринете које желе освјежење без драстичних промјена.
Спој тамносмеђе и црвенкастих тонова доноси занимљиву боју која мијења изглед у зависности од освјетљења. На први поглед дјелује као класична смеђа, али се на свјетлу појављују трешњасти и бордо одсјаји.
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Фризура која издужује лице и чини да изгледате мршавије
Посебно лијепо изгледа на таласастој коси, гдје различити тонови додатно долазе до изражаја.
За љубитељице свјетлијих и топлијих тонова, комбинација љешника, карамеле и благих бакарних нијанси представља пун погодак. Посебан ефекат постиже се када се свјетлији праменови распореде око лица није потребно фарбати цијелу косу, већ је неколико пажљиво одабраних праменова довољно да фризура добије нову димензију.
Ова њежна нијанса комбинује мока, беж и свјетлосмеђе тонове, стварајући мекане прелазе и суптилан ефекат посвијетљене косе. За разлику од тамних чоколадних тонова, капућино изгледа прозрачније и софистицирано.
Приликом избора нијансе важно је узети у обзир подтон коже и природну боју косе. Редовна њега, одговарајући препарати и заштита од топлоте помоћи ће да боја дуже задржи интензитет, а коса остане сјајна и његована.
(Информер)
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