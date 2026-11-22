Аутор:АТВ редакција
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Реформа УН мора да ослободи ту међународну организацију од прљавштине и трулежи на сваком нивоу, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Ова реформа треба да се спроведе на ширем нивоу да би се очистила прљавштина, трулеж, ова буђ из свих удаљених углова. То јест, ово би требало да се тиче не само сједишта УН у Њујорку и не само Савјета безбједности", рекла је Захарова.
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Москва, Пекинг и Вашингтон усвојили су 19. новембра заједничку декларацију у којој су се, између осталог, обавезали на реформу УН, преноси Срна.
Документ је објављен након трилатералног састанка лидера Русије, Кине и САД у кинеском граду Шенџену.
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