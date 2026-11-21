Аутор:АТВ редакција
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Посљедњих 40 дана 2026. године доносе нове љубавне прилике, пословне преокрете, путовања и породична окупљања.
Док ће поједини знакови коначно ријешити проблеме који их муче мјесецима, друге очекују важни разговори, финансијске одлуке и прилике које не би требало пропустити.Од 22. новембра до 31. децембра смјењиваће се периоди погодни за нове почетке, сређивање финансија и поправљање односа са блиским људима. Посебно се издвајају 8, 13. и 23. децембар, када астролошки аспекти доносе занимљиве могућности.
Љубав: Крај године доноси прилику за поправљање односа са ближњима. Децембар је повољан за искрене разговоре, а празнике је најбоље провести са вољенима. За дочек Нове године очекује вас добро расположење.
Посао и новац: Почетак децембра погодан је за путовања, а од 21. децембра пажња се пребацује на посао и разговоре са надређенима.
Најважнији датуми: 8. децембар за путовања; 31. децембар за славље.
Љубав: Односи са партнером и породицом постају складнији од 4. децембра уз Венеру у Шкорпији, мада су око 9. децембра могуће ситне расправе.
Посао и новац: Финансије захтјевају пажњу. Млад Мјесец 8. децембра може донијети нови извор прихода или финансијско олакшање.
Најважнији датуми: 4. и 8. децембар за финансије и хармонију.
Љубав: Период испуњен разговорима и новим познанствима. Неко кога тек упознајете могао би заузети важно мјесто у вашем животу.
Посао и новац: Пословна атмосфера биће пријатна. Од 21. децембра прегледајте буџет јер пун Мјесец 23. децембра захтјева опрез са трошковима.
Најважнији датуми: 6. децембар за разговоре; 31. децембар за забаву.
Љубав: Венера у Шкорпији од 4. децембра доноси дубоке емоције. Пун Мјесец у вашем знаку 23. децембра доноси прилику за отворене разговоре о осјећањима.
Посао и новац: Млад Мјесец 8. децембра могао би да отвори врата новом радном мјесту или унапређењу.
Најважнији датуми: 8. децембар за посао; 23. децембар за емоције.
Љубав: Романтична дешавања обиљежиће почетак и средину децембра. Слободни Лавови могу упознати занимљиву особу, док заузети траже више пажње.
Посао и новац: Покажите креативност. Послије 21. децембра могућ је важан задатак, али од 12. децембра пазите на непотребне трошкове.
Најважнији датуми: 8. децембар за познанства; 31. децембар за славље.
Љубав: Од 21. децембра лакше ћете показивати осјећања. Слободнима се савјетује да прихватају позиве за дружење.
Посао и новац: Породица и припрема дома биће у фокусу. Пословне обавезе рјешаваћете са лакоћом.
Најважнији датуми: 8. децембар за дом; 31. децембар за излазак.
Љубав: Породична атмосфера биће вам изузетно важна. Могуће је да ћете преузети улогу домаћина празничних окупљања.
Посао и новац: Венера од 4. децембра доноси повољније околности за зараду, а пун Мјесец 23. децембра може донијети пословно признање.
Најважнији датуми: 8. децембар за путовање; 23. децембар за успјех.
Љубав: Венера улази у ваш знак 4. децембра и доноси додатни шарм и привлачност. Новогодишња ноћ биће посебно узбудљива.
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Посао и новац: Млад Мјесец 8. децембра може донијети нови посао или бонус, док се од 21. децембра отварају могућности за путовања.
Најважнији датуми: 4. децембар за љубав; 8. децембар за финансије.
Љубав: Почетак децембра доноси самопоуздање и блискост са вољеном особом. Крај мјесеца погодан је за заједничка путовања.
Посао и новац: Прве три недјеље децембра доносе пуно енергије. Млад Мјесец 8. децембра идеалан је за личне почетке и промјене.
Најважнији датуми: 8. децембар за промјене; 23. децембар за изненађења.
Љубав: Друштвени живот постаје занимљив од 4. децембра. Пун Мјесец 23. децембра погодан је за мирно вече у двоје.
Посао и новац: Од 10. децембра лакше ћете покретати планове везане за дом. Сунце улази у ваш знак 21. децембра и ставља вас у центар пажње.
Најважнији датуми: 8. децембар за одмор; 23. децембар за љубав.
Љубав: Децембар доноси пуно позива и дружења са пријатељима, док крајем године више тражите мир.
Посао и новац: Венера од 4. децембра повољно утиче на пословни углед. Пун Мјесец 23. децембра идеалан је за завршетак важних пројеката.
Најважнији датуми: 8. децембар за дружење; 23. децембар за обавезе.
Љубав: Венера у Шкорпији од 4. децембра буди жељу за романтичним путовањима. Пред крај мјесеца уживаћете са вољеном особом.
Посао и новац: Меркур улази у ваше поље каријере 6. децембра, а млад Мјесец 8. децембра доноси могућност унапређења.
Најважнији датуми: 8. децембар за напредовање; 23. децембар за романтику, преноси Она.рс.
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