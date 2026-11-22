Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Мина Костић открила је да ће ускоро изговорити судбоносно "да" свом изабранику Манету Ћурувији Касперу, који јој је био највећи ослонац и подршка у најтежим животним тренуцима.
Иако је њихову љубав од самог почетка пратио велики интерес јавности, уз бројне коментаре и предрасуде, Мина истиче да ниједног тренутка није сумњала у њихову везу и емоције које их повезују.
Гостујући у емисији "Гранд Специјал", Мина Костић је потврдила да заљубљени пар увелико прави планове за велико свадбено весеље и открила тачан мјесец вјенчања.
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Како је са осмијехом признала, судбоносно „да“ изговориће на прољеће, а на слављу ће окупити и бројне колеге са музичке сцене.
"Он је стварно био са мном од првог дана и Боже здравља у мају ћемо свадбу да направимо. Позваћу и моје колеге, биће добра журка и дружење", открила је пјевачица, преноси Курир.
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