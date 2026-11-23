Аутор:АТВ редакција
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У билећком Дому здравља "Свети Лука" у току је вакцинација против сезонског грипа, а грађанима је доступно 140 доза вакцина, речено је Срни у тој здравственој установи.
Сви заинтересовани за вакцинацију треба да се јаве породичном љекару, од којег могу да добију неопходне информације о поступку вакцинације.
Вакцинација против сезонског грипа је најважнија мјера превенције јер смањује могућност оболијевања од грипа, који може изазвати високу температуру, исцрпљеност и болове у мишићима, а може довести и до тежих компликација попут упале плућа и погоршања хроничних болести.
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Из Дома здравља Билећа су истакли да је та вакцинација посебно значајна за категорије грађана са повећаним ризиком, укључујући старије особе, хроничне болеснике и здравствене раднике.
У Републици Српској ове године на располагању је 18.000 бесплатних вакцина за девет категорија становништва који на то имају право и које ће се давати по домовима здравља, док је 2.500 доза набављено за комерцијалну употребу и цијена једне вакцине је 35 КМ, саопштено је раније из Института за јавно здравство Републике Српске.
(СРНА)
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