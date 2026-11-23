Аутор:АТВ редакција
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За 10 мјесеци Централна банка БиХ открила је 1.274 фалсификоване новчанице свих валута и апоена, од чега су 324 новчанице конвертибилне марке укупне вриједности 23.110 КМ.
Стога, јако је битно знати како да препознате лажне новчанице.
Централна банка Босне и Херцеговине савјетује три корака: новчаницу треба погледати према свјетлу, опипати и нагнути.
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На конвертибилним маркама потребно је провјерити водени знак, заштитну нит и број који мијења боју, док се на еврима провјеравају холограм с портретом и смарагдни број.
Централна банка БиХ и Европска централна банка (ЕЦБ) договориле су 4. новембра сарадњу у борби против кривотворења евра.
Према споразуму, ЕЦБ ће Централној банци БиХ достављати техничке податке о познатим врстама фалсификованих евра, док ће Централна банка БиХ обавјештавати ЕЦБ о свакој лажној новчаници евра откривеној у Босни и Херцеговини.
Према потреби, достављаће се и фотографије или узорци сумњивих новчаница ради додатне анализе.
Централна банка БиХ препоручује провјеру новчаница у три корака: погледати их према свјетлу, опипати и нагнути.
На новчаницама од 50 и 200 КМ потребно је обратити пажњу на неколико сигурносних обиљежја.
Водени знак: На новчаници од 200 КМ према свјетлу се види мост на Дрини и свијетли број 200, док се на новчаници од 50 КМ налази стилизовани натпис ЦББХ, наизмјенично исписан латиницом и ћирилицом.
Заштитна нит: Када се новчаница подигне према свјетлу, видљива је тамна нит. На новчаници од 200 КМ у њој се понављају бројеви 200.
Поклопни принт лица и наличја: Дијелови отиснути на објема странама новчанице према свјетлу се спајају у цјелину. На новчаници од 200 КМ обликују грб Босне и Херцеговине, а на новчаници од 50 КМ ромб.
Број који мијења боју: При нагињању новчанице ознака вриједности мијења боју из љубичастоцрвене у зеленкастосмеђу.
Рељефни принт: Одређени дијелови предње стране новчанице могу се осјетити под прстима.
Скривени број: Када се новчаница посматра искоса, у означеном пољу појављује се број који означава њену вриједност.
За провјеру новчаница евра из серије Европа њемачка Бундесбанк и Европска централна банка препоручују исти поступак: опипати, погледати и нагнути новчаницу.
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Први знак аутентичности јест папир, који је чврст и није склизак. На ивицама предње стране налазе се кратке рељефне линије које се могу осјетити додиром, преноси "Бљесак".
Када се новчаница подигне према свјетлу, појављује се водени знак с портретом митске Европе, ознаком вриједности и главним мотивом. Заштитна нит видљива је као тамна трака са ситним симболом евра и ознаком вриједности.
На врху холограма налази се прозорчић који према свјетлу постаје прозиран, а у њему се појављује портрет Европе.
Сребрна трака на десној страни новчанице приказује портрет, симбол евра, мотив и ознаку вриједности.
Једно од препознатљивих обиљежја јесте и смарагдни број у доњем лијевом углу. При нагињању мијења боју из смарагднозелене у тамноплаву, док се преко њега помиче свијетла линија.
Према подацима Евросистема које је у марту објавила Банка Словеније, током 2025. године откривено је 14 кривотворених новчаница на милион оригиналних новчаница евра.
ЕЦБ савјетује поређење сумњиве новчанице с оном за коју поуздано знате да је аутентична.
Ако постоји сумња да је ријеч о фалсификату, Централна банка БиХ упућује грађане да се обрате надлежном министарству унутрашњих послова, односно полицији.
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Сумњиву новчаницу не треба покушавати поново ставити у оптицај.
Новчанице од 10, 20, 50 и 100 КМ издане од 1998. до 2009. године престале су бити законско средство плаћања 31. децембра 2024. године.
У пословним банкама могле су се замијенити до краја 2025. године, а од 1. јануара 2026. до 31. децембра 2035. њихову замјену обавља искључиво Централна банка БиХ.
Замјена се обавља радним данима од 10 до 14 сати на двјема локацијама:
За замјену износа до 5.000 КМ довољно је приказати лични документ.
Замјену износа од 20.000 КМ потребно је најавити електронском поштом најмање 48 сати унапријед.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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