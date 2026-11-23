Аутор:АТВ редакција
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Јутрос је у Босни и Херцеговини облачно са кишом у низинама, а у вишим подручјима са снијегом или сусњежицом.
Температуре зрака измјерене у 7 сати (°C): Бјелашница -6; Иван Седло 0; Бугојно, Дрвар, Јајце и Соколац 2; Бања Лука, Бихаћ, Градачац, Ливно, Сарајево и Тузла 3; Бијељина, Добој и Сански Мост 4; Сребреница и Зеница 5; Мостар и Требиње 11; Неум 13°C.
Биометеоролошка прогноза је релативно лоша. Облачно вријеме праћено падавинама, код осјетљивих особа узроковаће појачане тегобе у виду реуматских и болова на мјестима повреда, деконцентрације, несанице. Већи садржај влаге у зраку такође ће стварати проблеме хроничним болесницима. Неопходно је посветити пажњу примјереном облачењу.
Бања Лука
Пао први снијег у Бањалуци
Данас прије подне облачно у низинама са кишом, а у вишим подручјима са снијегом или сусњежицом. У другој половини дана престанак падавина и дјеломично смањење облачности. Вјетар прије подне умјерен и јак сјеверни и сјеверозападни вјетар. У послијеподневним сатима вјетар ће ослабити. Температура зрака већином између 2 и 6°C, на југу од 9 до 14°C. У Сарајеву претежно облачно са кишом прије подне. Температура зрака око 3°C.
У уторак преовладаваће сунчано уз малу до умјерену облачност. Локално по котлинама у БиХ може бити магле. Наоблачење са запада у ноћи на сриједу. Вјетар је слаб сјеверног и сјевероисточног смјера. Најнижа јутарња температура зрака већином између -5 и -1°C, на југу од 1 до 5°C. Највиша дневна температура зрака углавном између 2 и 6°C, на југу од 8 до 11°C.
Друштво
Стижу снијег и киша: Ово је прогноза за данас
У сриједу очекује се јаче наоблачење са запада које ће условити кишу у другој половини дана. На планинама може падати и снијег. У вечерњим сатима јаче падавине су на подручју Херцеговине. Вјетар је слаб до умјерене јачине источног и југоисточног смјера. Најнижа јутарња температура зрака већином између -5 и 0°C, на југу од 3 до 6°C. Највиша дневна температура зрака углавном између 3 и 7°C, на југу од 8 до 12°C, пише РадиоСарајево.
У четвртак претежно облачно и нестабилно уз кишу и пљускове. Већина падавина је прије подне. Јачих пљускова ће бити у Херцеговини. Прије подне ће бити умјереног и јаког југа. У другој половини дана вјетар ће ослабити. По сјеверу Босне очекује се умјерен вјетар сјеверног и сјеверозападног смјера. Најнижа јутарња температура зрака већином између 2 и 7°C, на југу од 10 до 14°C. Највиша дневна температура зрака углавном између 4 и 10°C, на југу до 16°C.
У петак облачно у низинама са слабом кишом, у БиХ и сусњежицом. У вишим подручјима ће падати слаб снијег. Вјетар је слаб сјеверног смјера. Најнижа јутарња температура зрака већином између 0 и 5°C, на југу од 7 до 10°C. Највиша дневна температура зрака углавном између 2 и 6°C, на југу од 10 до 14°C, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.
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