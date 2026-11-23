Аутор:АТВ редакција
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Иако су метеоролози прве сњежне падавине у граду на Врбасу најављивали тек за сриједу, зима је у Бањалуку стигла нешто раније - први овосезонски снијег пао је већ данас.
Прве пахуље изненадиле су становнике виших дијелова града, а тањи бијели покривач већ се јасно види на Старчевици.
Захлађење праћено кишом током јутра је брзо прерасло у снијег, доносећи прави зимски угођај у бањалучка насеља два дана прије најављеног термина. Возачима се свакако савјетује додатни опрез у саобраћају због мокрих и клизавих коловоза.
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