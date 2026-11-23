Аутор:АТВ редакција
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Обилне количине воде накупиле су се јутрос на раскрсници Јеврејске улице и улица Васе Пелагића и Горана Радуловића Бимбе, у самом центру Бањалуке, због чега је пјешацима готово немогуће да пређу улицу, а да не загазе у воду.
Фотографије које је редакцији "БЛ портала" јутрос послао читалац показују да се на овом мјесту створило право мало језеро, које је захватило велики дио пјешачког прелаза.
Умјесто да улицу пређу преко обиљежене зебре, пјешаци су принуђени да траже други пролаз или да загазе у воду која се накупила уз тротоар и преко коловоза.
Посебно је проблематично што се све дешава у самом центру града, на раскрсници неколико улица, гдје би пјешацима требало да буде омогућен несметан и безбједан прелазак.
На фотографијама се јасно види да је вода прекрила знатан дио пјешачког прелаза, док се велика локва протеже и дуж ивице саобраћајнице.
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