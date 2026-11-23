Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је осам беба, четири дјевојчице и четири дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Градишци, Добоју и Источном Сарајеву рођене су по двије бебе, а у Невесињу и Бањалуци по једна.
У Градишци су рођене двије дјевојчице, у Источном Сарајеву два дјечака, у Добоју једна дјевојчица и један дјечак, у Невесињу један дјечак, а у Бањалуци једна дјевојчица.
Порода није било у породилиштима у Приједору, Зворнику, Бијељини, Фочи и Требињу, преноси Срна.
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